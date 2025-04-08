Rapçi Massaka, Barış Boyun ve suç örgütünü öven klip gerekçesiyle gözaltında

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve 'Massaka' olarak bilinen Murat İlhan, Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen Murat İlhan'ın suç ve suçluyu övücü klipler yayımladığı belirlendi. Murat İlhan polis ekipleri tarafından Pendik'te gözaltına alındı.

Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.