Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı
Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: İHA
Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, tutuklandı.
Rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir’de yakalanan Arslan, adresinde yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Arslan'ın 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.
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