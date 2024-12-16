Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kültür Sanat
  • 16.12.2024 09:51
  • Giriş: 16.12.2024 09:51
  • Güncelleme: 16.12.2024 10:00
Kaynak: İHA
Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, tutuklandı.

Rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir’de yakalanan Arslan, adresinde yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arslan'ın 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol