Rapçi Taştan, Akpunar ve Candan hakkında beraat kararı: Cezasızlıkla ödüllendirildiler

Rapçiler Ege Taştan (Touchdown), Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan’ın (Qimp) “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya mağdur C.A.’nın avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları ve sanık avukatları katılım sağladı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Taştan, Akpunar ve Candan hakkında ayrı ayrı beraat karar verdi.

CİNSEL ŞİDDETİ AKLAYAN DÜZEN

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği beraat kararına tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla 18-22 yıl hapis istemiyle yargılanan rapçiler ET, OC ve MSA hakkında bugün beraat kararı verildi. Bu karar gerçeği değişmiyor; yalnızca cezasızlığı büyütüyor. Cinsel şiddeti aklayan bu düzene karşı kadın arkadaşımızın yanındayız ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Ayten Bademci, “Yapılan yargılamada, sanıkların açık şekilde yalan söylediği, bilirkişi raporları ile de sabit iken mahkemece sanıklar ödüllendirilmiş ve yaptıkları fiile ilişkin cezasızlık politikası ile eylemlerine açık şekilde destek verilmiştir” dedi.

Savcı tarafından müvekkilin çelişkisiz ayrıntılı ifadelerinin dikkate alınmadığını kaydeden Bademci, “Sanıklar açık şekilde işledikleri fiilleri kendi ifadeleri ile onayladıkları suçtan beraat ettiler. Ancak bu beraat kararı sanıkların suçsuz olduğu anlamına gelmiyor” diye konuştu.

CEZASIKLIK POLİTİKALARININ SONUCU

Deliller dikkate alınmadan verilen beraat kararının cezasızlık politikalarını bir sonucu olduğunu vurgulayan Bademci, “Verilen beraat kararına karşı itiraz yoluna başvuracağımızı ve adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz. Kadın arkadaşımızın yanındayız, mücadeleye daha yüksek sesle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

***

NE OLMUŞTU?

C.A. isimli kadın, 19 Kasım 2025’te içkisine uyuşturucu ilaç karıştırılarak cinsel saldırıya maruz bırakıldığı belirterek, Ege Taştan, Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan hakkında şikayette bulunmuştu.