Rapçilere ‘cinsel saldırı’ suçlaması: 18 ve 22 yıla kadar hapis talebi!

İstanbul'da, C.A. isimli kadını cinsel saldırıya maruz bırakan rapçi Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar’ın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. BirGün, iddianamenin detaylarına ulaştı.

Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Osman Candan’ın ise 'hakaret', 'kadına karşı tehdit', 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede olay günü Ege Taştan, Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan’ın C.A.’yı nitelikli cinsel saldırıya maruz bıraktığı, Osman Candan’ın ise mağdur kadına karşı tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı' suçundan 18'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, Osman Candan'ın ise, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı', 'vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 1 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

BAŞKA KADINLARI DA ÇAĞIRMIŞLAR

Ayrıca X üzerinden Arya Çelik isimli kadının yaptığı paylaşım dikkat çekti. Çelik, 19 Kasım’da Ege Taştan’ın kendisini de eve çağırdığını belirtti. Birçok kadının benzer bir durumda olup susabileceğini vurgulayan Çelik, “O kadınlardan biri de ben olabilirdim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten C.A., suç duyurusunda bulunmuştu.

Anadolu Adliyesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığı belirten C. A., cinsel saldırıya maruz bırakıldığını kaydetmişti. Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, 'şüphelilerin tutuksuz yargılanmasının' hukuki olarak açıklanabilir bir yanı olmadığını belirtmişti.