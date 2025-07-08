Rapçilerin ilk duruşması görüldü: Ceza verilmedi, adli kontrol kaldırıldı

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Qimp adını kullanan Osman Candan’ın ise "Hakaret, Kadına Karşı Tehdit, Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan cezalandırılması istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

C.A. isimli mağdur kadın, 19 Kasım’da içkisine uyuşturucu ilaç karıştırılarak cinsel saldırıya maruz bırakıldığını kaydederek Ege Taştan, Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan hakkında şikayette bulunmuştu.

ALKOLLÜYDÜ SAVUNMASI

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye mağdur C.A. tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Ege Taştan, mağdur kadının o gün alkollü olduğunu söyleyerek kendini savundu, suçlamalarını reddetti.

Mağdur C.A. ise "Önceki ifadelerim doğrudur başka eklemek istediğim bir şey yoktur. Yaşanılan olaylar nedeniyle şok oldum o yüzden hemen şikayetçi olamadım. Olayın ardından delil toplamak için Ege ile iletişim kurmaya devam ettim" dedi.

Sanıkların adli kontrolleri kaldırılarak ve sonraki duruşma 18 Kasım saat 14.00’a ertelendi.

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Ayten Bademci, "Bugün yapılan yargılamada bir kere daha mağdur müvekkil ile sanıklar arasında yaşanan olayın sanıklar lehine yorumlandığını izledik" diye konuştu.

Mahkeme sanıkları tutuklamak yerine imza atma şeklindeki adli kontrolllerini de kaldırdı ifadelerini kullanan Bademci, "Sanıklar 10.12.2024 tarihinde şikayet edilmelerine rağmen haklarında hiçbir işlem yapılmadan 25.12.2025 tarihine kadar beklendi. Sanıklar bu süre içinde hazırlık sürecini pek tabi yerine getirdiler" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Bugün bu hazırlığın sonuçlarını gördüklerini kaydeden Bademci sözlerine şöyle devam etti: "Sanıkların mahkeme huzurunda ayrıntılı olarak suçtan kurtulmak adına gerçeğe aykırı beyan verdiklerini izledik. Ancak sanıklarca işlenen fiilin cezasız kalmaması, söylemiş oldukları gerçeğe aykırı beyanları tek tek kanıtlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bildiririz. Hali hazırda müvekkil ile yahut tanık ile aralarında herhangi bir husumet olmayan, söz konusu fiilin işlenmemesi halinde işlendiğine dair beyanda bulunma gereksinimi duyulacak bir hususunun mevcut olmadığı sanıklar tarafından da dile getirilmiştir. Bu halde kamuoyuna böyle bir şeyi yaşamamış bir kadının neden çıkıp da bana bunu yaptılar dediğini sormak isterim, aralarında herhangi bir husumet bir çıkar olmadığını tekrar hatırlatarak."