Raphael Varane futbola veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan sezon başında İtalyan ekibi Como'ya transfer olan 31 yaşındaki Fransız stoper Raphael Varane, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Como formasıyla 11 Ağustos'ta sahaya çıktığı ilk maçında dizinden sakatlık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin söylediği gibi her güzel şey bir gün sona erer" ifadelerini kullandı.

Daha önce Lens ve Real Madrid formaları da giyen ve kariyerine Como'da saha dışında devam edeceğini belirten Varane, "Saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Yakında daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğim bir konu" açıklamasını yaptı.

Fransa Milli Takımı'yla 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanma sevincini yaşayan Varane, milli takımı da 29 yaşında bırakmıştı.