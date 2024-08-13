Rapid Wien-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile deplasmanda mücadele edecek.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nun ilk maçında Rapid Wien’e 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da rövanş maçı hazırlıkları da başladı. Trendyol Süper Lig karşılaşması yapan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise kondüsyon çalışmasına yönlendirildi. İdman çalışması maç gününe kadar sürecek.

TRABZONSPOR UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya’nın Başkenti Viyana’da Allianz Stadion’daki karşılaşma 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak.

RAPİD WİEN-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? TRABZON MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Rapid Wien-Trabzon maçının A Spor televizyonunda şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

RAPİD WİEN-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Rapid Wien-Trabzon maçının hakemleri de belli oldu. Maçı M. Lukjančukas yönetecek. Yardımcıları ise M. Mirauskas ve A. Stepanovas olacak. Maçın 4. Hakemi ise M. Jackus olacak.

TRABZONSPOR’UN FORM TABLOSU

Trabzonspor oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Trabzonspor’un tek yenilgisi Rapid Wien’e karşı oldu.

RAPİD WİEN’İN FORM TABLOSU

Rapid Wien ise oynadığı son 5 maçın dördünü kazanırken bir maçta berabere kalarak formda bir görüntü çizdi.

TRABZON NASIL TUR ATLAR? TRABZONSPOR ELENİRSE NE OLUR?

İlk maçını 1-0 kaybeden Trabzonspor'un maçın 90 dakikasında tur atlayabilmesi için Rapid Wien'i 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor. Maçın 90 dakikasının sonunda Trabzonspor 1 farklı skorla galip gelmesi halinde maç uzatmalara gidecek. Trabzonspor'un Rapid Wien ile berabere kalması ya da rakibine yenilmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katıma serüveni sona erecek ve St Gallen-Slask Wroclaw maçının galibi ile Konferans Ligi play-off'ta karşılaşacak.