Rapor: 2023’ün en barışçıl ve en tehlikeli ülkeleri açıklandı

Küresel Barış Endeksi'ne göre dünya son 15 yıldır daha az barışçıl hale geliyor. 2023’ün en tehlikeli ülkesi Afganistan, en barışçıl ülkesi de İzlanda oldu.

Dünyanın 2023'teki en tehlikeli ve barışçıl ülkeleri yeni bir çalışmada açıklandı.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün her yıl hazırladığı Küresel Barış Endeksi'nin (Global Peace Index/GPI) 17. raporunda dünya nüfusunun yüzde 99,7'sini oluşturan 163 bağımsız devlet ve bölge sıralanıyor.

Independet’in haberine göre 2023 araştırması, ortalama küresel barış düzeyinin yüzde 0,42 gerilediğini ortaya koyuyor. Bu son 15 yıldaki 13. gerileme. 2022'de 84 ülke barışçıllık açısından iyileşirken 79'u kötüleşmişti.

Afganistan üst üste 8. kez dünyanın en az barışçıl ülkesi seçilirken, onu Yemen, Suriye, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti takip etti.

Ukrayna'daki savaş küresel çaptaki barışçıl ortam üzerinde kayda değer bir etki yaratırken barışçıllıkta Ukrayna en büyük, Rusya da 5. en büyük gerilemeyi yaşadı. Buna rağmen dünyanın en barışçıl bölgesi olan Avrupa, en barışçıl 10 ülkeden de 7'sine ev sahipliği yapıyor.

En büyük gerilemenin yaşandığı diğer ülkeler Haiti, Mali ve İsrail oldu.

Dünyanın en barışçıl ülkesi olmaya devam eden İzlanda, 2008'den beri bu unvanı elinde tutuyor. Endeksin zirvesinde İzlanda'ya Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Avusturya eşlik ediyor.

Geçen yıla kıyasla bir sıra gerileyerek en barışçıl 37. ülke olan Birleşik Krallık'ın "barış durumu" sıralaması "yüksek" diye belirlendi. Ölçek "çok yüksek" ve "çok düşük" arasında değişiyor.

Nitel ve nicel 23 gösterge kullanan GPI, barış durumunu üç alanda ölçüyor: toplumsal emniyet ve güvenlik düzeyi, devam eden yerel ve uluslararası çatışmaların boyutu ve askerileşme derecesi.

RAPOR 7 EKİM'DEN ÖNCE HAZIRLANDI

Rapor, ekimde İsrail-Hamas çatışmasının tırmanmasından ve İzlanda'da devam eden volkanik faaliyetlerden önce derlendi.

Merkezi Avustralya'nın Sidney kentinde yer alan Ekonomi ve Barış Enstitüsü kendisini "bağımsız, tarafız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu" diye tanımlıyor.

Raporda 2023'ün en tehlikeli ülkeleri şöyle sıralandı:

Afganistan Yemen Suriye Güney Sudan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Rusya Ukrayna Somali Sudan Irak

2023'te dünyanın en barışçıl ülkeleriyse şöyle: