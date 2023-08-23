Rapor: ABD'de hamilelik döneminde 5 kadından biri sağlık merkezlerinde kötü muamele görüyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede her 5 kadından birinin, hamilelik ve doğum sonrası dönemde bakım için gittiği sağlık merkezlerinde kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

CDC, hamilelikte kadın ölümleri ve kadınların doğum öncesi ve sonrası bakım için başvurduğu sağlık merkezlerinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin rapor yayımladı.

Ülkede 2018-2021 tarihlerinde hamileliğe ve doğuma bağlı ölümlerde artış yaşandığına dikkati çekilen raporda, kadınların, doğum öncesi ve sonrası bakım için gittikleri sağlık merkezlerinde ayrımcılığa maruz kaldıkları ortaya kondu.

Raporda, yaklaşık her 5 kadından birinin bu süreçte fiziksel mahremiyetin ihlali ve sözlü taciz gibi kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Kötü muameleyle karşılaşma oranının siyahi, Latin Amerika kökenli ABD vatandaşı ve melez kadınlarda yüzde 30'u bulduğu belirtilen raporda, aynı kadınların yüzde 40'ının ise ayrımcılığa uğradıklarına ilişkin şikayette bulunduğu aktarıldı.

Raporda, ayrımcılık ve kötü muamele gibi olaylar sebebiyle kadınların yüzde 45'inin sormak istedikleri konuları ve endişelerini uzmanlarla paylaşmaktan çekindiği ifade edildi.

Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, CDC'den kıdemli yetkili Debra Houry, rapora ilişkin yaptığı basın açıklamasında, bulguların kabul edilemez olduğunu belirterek, kötü muamele ve ayrımcılığın olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyledi.

Raporun hazırlanması sürecinde fazlasıyla "yürek burkan" hikayeler dinlediklerini dile getiren Houry, gebelik dönemindeki anne adaylarında ölüm riskini azaltmak ve kötü muamelenin önüne geçmek için adım atılması gerektiğini vurguladı.