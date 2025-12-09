Rapor: Almanya'da suç işleyen Türk vatandaşlarında büyük artış

Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) "Göç Bağlamında Suç" başlıklı raporunda, iltica etmek için Almanya'ya gelip suç işleyenler arasında en büyük artışın Türk vatandaşlarında olduğuna dikkat çekiliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, BKA'nın dün yayımladığı raporda kamuoyunda sıkça tartışılan yasa dışı göçmenler ve bunların karıştığı suçlar mercek altına alındı.

EN ÇOK KİMLER SUÇ İŞLEDİ VE EN ÇOK HANGİ SUÇLAR İŞLENDİ?

İltica etmek için Almanya'ya gelenler arasında geçen yıl en çok suç işleyen şüpheliler Suriye, Ukrayna, Afganistan, Irak ve Türk vatandaşları oldu. İlk dört sırada savaş ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ülkelerin vatandaşları yer alırken beşinci sırada Türkiye'den gelenlerin yer alması dikkat çekti.

Rapora göre 36 bin 470 Suriyeli, 22 bin 98 Ukraynalı, 17 bin 798 Afgan, 8 bin 213 Iraklı ve 7 bin 956 Türk vatandaşı 2024 yılında "suç şüphelisi göçmen" olarak Almanya'da kayıtlara geçti.

Raporda, "suç işlediğinden şüphelinilen göçmenler" ile kimlerin kastedildiği, kimlerin bu kapsamda yer aldığı şöyle sıralanıyor: Sığınma başvurusunda bulunmuş olanlar, koruma ve sığınma hakkına sahip olanlar, Müsamaha Belgesine sahip olanlar ve iltica başvurusu reddedilen veya insani nedenlerle kalma iznini kaybedip Almanya'dan ayrılmakla yükümlü olanlar.

EN YÜKSEK ARTIŞ TÜRK VATANDAŞLARINDA

Raporda, Almanya'ya iltica etmek amacıyla gelenler arasında Türk vatandaşlarının beşinci sırada yer aldığına dikkat çekilirken, 2023 yılında Almanya'da iltica talebiyle 144 bin 150 Türk vatandaşının bulunduğu, 2024'te bu sayının 148 bin 535'e yükseldiği belirtiliyor.

BKA'nın verilerine göre 2024 yılında sığınmacıların işledikleri suçlarda gerileme olmakla birlikte, en yüksek göreceli artış Türkiye'den gelip iltica başvurusunda bulunanlar arasında görüldü. Buradaki artış bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,8 oldu.