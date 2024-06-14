Rapor, faciadan sonra geldi

TMMOB’nin İliç’teki maden işletmesinin genişletme projesine karşı açtığı davada bilirkişi raporu, facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Raporda, ÇED onayının uygun olmadığı kanaatine varıldı.

TMMOB'nin Erzincan İliç'teki altın madeni işletmesinin genişletilmesine yönelik projelere karşı üç yıl önce açtığı davaya ilişkin bilirkişi raporu faciadan aylar sonra geldi.

Rapor facianın göz göre göre geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Aralık'ta yapılan keşif sonrası yazılan bilirkişi raporunda ‘ÇED gerekli değildir’ kararının uygun olmadığı kanaatine varıldı.

Anagold Madencilik’e ve Bakanlığa karşı açılan davalar devam ederken madende 9 Şubat’ta yaşanan faciada 9 işçi liç yığını altında kaldı, işçilerin sonuncusunun cansız bedeni 116 gün sonra toprak çıkarıldı.

TMMOB’nin davasında bilirkişi raporunda öne çıkan bulgular şöyle:

• Farklı bir yer alternatifi olmayan böyle bir tesis için deprem performans raporunun olmaması bir eksikliktir.

• İşletme sahasının Karasu Nehri beslenme havzasında olması sebepleriyle, mevcut durum ve kapasite artışının yeraltı suyunu, dolayısıyla Karasu Nehrini kirleteceği,

• Maden alanının civar yerleşim yerlerine, meralara ve bahçeler gibi üretim alanlarına birkaç yüz metre kadar yakın konumda bulunması, Fırat-Dicle Havzasını besleyen alt havzalardan biri (Fırat-Bağıştaş Alt Havzası) üzerinde olması, yerel halkın tesisin kapasite artışı konusunda olumsuz fikirlerinin olması, yığın liçi tesisinin Fırat Nehri’ne ve Çöpler Köyü’ne çok yakın konumda bulunması, ADT I’in ve ADT II proje alanının Sabırlı Deresi’nin dolayısı ile Fırat Nehrini besleyen dere yatakları üzerinde yer alması,

• Mevcut halindeki işletme için yeni bir “Çevresel Etki Değerlendirmesi” yapılmadan, dava konusu “Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi”nin atık yönetiminin ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen kurallara, teknik kriterlere ve eşik değerlere uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme yapmak mümkün olmadığından, Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flotasyon Tesisi Projesi için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

• Keşif sırasında ve sonrasında inceleme yapılan bölgeye ait raporlar dikkate alındığında maden alanının tarımsal yapıyı çok yönlü bozmuş olduğu ve özellikle bölgede önceden ağırlıklı olarak yapılan hayvancılığı olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.