Rapor gelince cesaret edip tutuklayabilecek misiniz?

Haber Merkezi

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel’e ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan dava dün görüldü. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle 6 Kasım’a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "O bilirkişi raporu geldiğinde o cesareti gösterip bu sanıkları tutuklayabilecekler mi? Cezaevine gönderebilecekler mi?" diye sordu.