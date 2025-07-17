Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rapor gelince cesaret edip tutuklayabilecek misiniz?

Güncel
  • 17.07.2025 05:00
  • Giriş: 17.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 17.07.2025 05:00
Rapor gelince cesaret edip tutuklayabilecek misiniz?
Fotoğraf: ANKA

Haber Merkezi

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel’e ilişkin kamu görevlileri hakkında açılan dava dün görüldü. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle 6 Kasım’a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "O bilirkişi raporu geldiğinde o cesareti gösterip bu sanıkları tutuklayabilecekler mi? Cezaevine gönderebilecekler mi?" diye sordu.

BirGün'e Abone Ol