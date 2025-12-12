Rapor: Plastik atıklar asla yok olmuyor

Ahin ASLAN

Greenpeace ABD ofisinin yayımladığı “Plastik Efsane Tüccarları’’ raporu, plastik endüstrisinin yıllardır sürdürdüğü “geri dönüşüm” söyleminin teknik ve ekonomik açıdan gerçekliği olmadığını ortaya koydu.

Rapora göre ABD’de plastik geri dönüşüm oranı yüzde 5’e kadar gerilerken, geri kalan atıkların önemli bölümü çöp sahalarına gömülüyor veya başka ülkelere ihraç ediliyor.

Raporda yer alan verilere göre, ABD'de üretilen plastik atıkların yüzde 86'sı doğrudan çöp sahalarına gömülüyor. Greenpeace şu bilgileri paylaştı;

• Kahve kapsülleri, plastik tabak, çatal ve bıçaklar: Geri dönüşüm oranı ve kapasitesi %0.

• Yoğurt kapları ve paket servis kutuları: Geri dönüşüm kapasitesi sadece %2.

• Şişeler: En "geri dönüştürülebilir" bilinen şişelerde bile kapasite %21-22 seviyesinde kalıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GreenpeaceTürkiye Direktörü Berkan Özyer şunları söyledi: "ABD'nin kendi raporu itiraf ediyor: Pipetlerin, plastik tabakların, ambalajların geri dönüşümü teknik olarak bir hayalden ibaret. ABD'de yüzde 86 oranında toprağa gömülen bir malzemenin, okyanus aşıp Türkiye'ye geldiğinde 'ekonomik değer'e dönüşmesi imkansız. Bize 'Sanayimiz için hammadde alıyoruz' diyenler, aslında Batı'nın başedemediği, kendi toprağına gömmekten utandığı %86'lık devasa çöp yığınını ithal ediyor. Bu bir ticaret değil, bir suçtur.”