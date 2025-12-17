Rapor sunuldu: Yeniden Refah Partisi'nin süreç önerileri neler?

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinin PKK'nin fesih süreci nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda yer alan görüş ve önerilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kalıcı bir toplumsal uzlaşma zeminini inşa etmesi gerektiğini ifade ederek, "Silahların tamamen bırakılması, silahların kime ait olduğunun tespit edilerek seri numaralarının kayıt altına alınması gereklidir" dedi.

"MİLLET VE LAİKLİK KAVRAMLARI ANAYASAL TANIMA KAVUŞTURULMALI"

Belediyelere kayyum atamalarının iptal edilip konuya ilişkin hukuki zemin hazırlanmasını isteyen Bekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşayan dillerin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulması, mahalli lisanlarda eğitim yapan özel kurumların talebe bağlı olarak açılması, İslam kardeşliğini pekiştirecek, Türk-Kürt kardeşliğini geliştirecek somut adımların atılması, şehit aileleri ve gazilerimizi incitecek ve onların onaylamayacağı adımlardan kaçınılması, yapılması düşünülen her türlü yasal düzenlemenin referanduma sunulması, tarihi sorunun çözümünde kalıcı ve istikrarlı bir barışın tesisi için aziz milletimizin çoğunluğunun onay ve desteğinin alınması gereklidir. Bu adımları güçlendirmek amacıyla millet ve laiklik kavramları anayasal tanıma kavuşturulmalıdır. Her türlü ırkçılık kesin olarak reddedilmelidir."