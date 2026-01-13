Rapor ücretleri yurttaşı zorluyor

AKP iktidarı döneminde sağlık alanındaki piyasalaştırma politikaları her geçen gün derinleşiyor. Bugüne dek Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) ücretsiz sunulan birçok hizmet, 2025 yılı itibarıyla ücretli hale getirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararla evlilik ve askerlik raporları dışında kalan isteğe bağlı sağlık raporları için yurttaşlardan 250 TL alınmaya başlandı. Sporcu, sürücü, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda rapor almak zorunda olan milyonlarca yurttaş bu uygulamadan doğrudan etkilenirken, hekimler rapor ücretlerinin yeni yıl içerisinde daha da artmasının beklendiğini söyledi. Artan ücretlerin özellikle dar gelirli yurttaşların sağlığa erişimini ciddi biçimde kısıtladığına dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemesine göre sporcu, sürücü, iş sağlığı ve güvenliğiı, hac ve umre için parmak izi, yivsiz av tüfeği ruhsatı ve akli meleke raporları ile genel tıbbi değerlendirme artık ücret karşılığında veriliyor. Bu durum başta sürücüler olmak üzere, farklı gerekçelerle rapor almak zorunda olan milyonlarca yurttaşı etkiliyor. Geçtiğimiz yıl aile hekimliğinden alınan sağlık raporu için 250 TL, silah ruhsatı sağlık kurulu raporu için 1500 TL, sürücü sağlık kurulu raporu için 750 TL, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi için 300 TL, sağlık kurulu raporu için ise 1250 TL talep ediliyordu. Bu ücretlerin 2025 yılıyla birlikte zamlanması bekleniyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan, sağlık alanındaki yurttaşların piyasa insafına bırakan hiçbir uygulamayı kabul etmediklerini söyledi.

Dr. Sibel Uyan - TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı

ÜCRETLER KARŞILANAMIYOR

Uyan, “Son yıllarda alınan kararlarla insanlar için özele mahkûmiyet kaçınılmaz hale geldi. Raporları verirkenücretini de biz alıyoruz sanılıyor. Biz bir bütün olarak sağlığın ücretsiz olmasından yanayız. Dolayısıyla burada da sağlığın piyasalaşmasına karşı mücadelemiz sürüyor” dedi. Zorunlu tutulan raporlar için istenen ücretlerin birçok yurttaş tarafından karşılanamadığını belirten Uyan, yaşanan sorunlara dair somut örnekler verdi. Uyan, “Ehliyet almak isteyen bir yurttaşın muayenesini yaptık ancak 250 TL’lik rapor ücretini ödeyemediğini söyledi. Bu tür ücretler sistemin işlemesini de engelliyor. İnsanlar sağlık sorunu varsa çözebilmeli, rapor ücreti ödemek zorunda bırakılmamalı” diye konuştu. Çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Uyan, “Amatör spor dallarında çocuklar için istenen rapor ücretlerini aileler karşılayamıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak bir protokolle bu sorun kolaylıkla çözülebilir. Sağlık kamusal bir haktır, piyasaya bırakılamaz” ifadelerini kullandı.