Rapor yayımlandı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, sabah ve gece saatlerinde ise bazı bölgelerde sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Kasım Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı.
Söz konusu rapora göre yurt genelinde yağış beklenmezken, bazı bölgelerde sıcaklıkların 0'ın altına ineceği belirtiliyor.
YER YER PUSLU BİR HAVA BEKLENİYOR
MGM'nin hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAFTASONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı değerlendirmede, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmediğini bildirdi.
ANKARA
Kente özgü kasım ortalaması 13 derece iken, önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL
Kasım ortalaması 16 derece olan şehirde hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar ise 19 ila 21 derece arasında olacak.
İZMİR
Kasım ayı ortalaması 19 derece olmasına karşın, hafta sonu sıcaklıkların 23 ila 25 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.
Meteoroloji verilerine göre bugün İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kentte hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer puslu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtiliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık