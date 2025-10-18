Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den 24 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 22°C

sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ÇANAKKALE 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ 13°C, 19°C

EGE

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR 14°C, 24°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA 11°C, 22°C

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA 9°C, 24°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA 7°C, 24°C

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu DÜZCE 12°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ZONGULDAK 13°C, 20°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu RİZE 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON 13°C, 20°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu KARS 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu VAN 5°C, 18°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.