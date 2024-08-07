Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Sakarya, Adana, Düzce, Sinop, Zonguldak, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise güney bölgelerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdenizin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Açık
MUĞLA °C, 38°C
Açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı çok bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık