Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Sakarya, Adana, Düzce, Sinop, Zonguldak, Trabzon ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise güney bölgelerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sakarya'nın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdenizin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Açık

MUĞLA °C, 38°C

Açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C

Parçalı çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık