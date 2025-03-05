Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kuzeyli yönlerden, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık