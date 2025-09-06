Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu iç kesimleri ile Antalya'nın batısının yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 18°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık