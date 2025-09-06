Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, 6 Eylül cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, öğle saatlerinde Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu iç kesimleri ile Antalya'nın batısının yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık