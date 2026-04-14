Rapor yayımlandı: Meteoroloji'den zirai don ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken Doğu’da yağış ve yükseklerde kar görülecek. Don, buzlanma ve çığ riski sürerken batıda toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Nisan Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI: İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında hafif zirai don, Doğu Anadolu'nun doğusunda orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan, Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
- BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
- ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
- SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
- ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu