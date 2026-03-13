Rapor yayımlandı: Meteoroloji’den bazı bölgeler için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre, ülkenin doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Dersim çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.





Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu





°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı





°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bölgenin doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu





°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı





°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu





°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.