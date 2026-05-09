Rapor yayımlandı: Meteoroloji’den çok sayıda kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji’nin 9 Mayıs hava tahmin raporuna göre Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Düzce, Bolu, Karabük ile Ankara ve Eskişehir’in kuzeyinde kuvvetli yağış beklenirken yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Güncel
  • 09.05.2026 05:40
  • Giriş: 09.05.2026 05:40
  • Güncelleme: 09.05.2026 06:49
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Aydın, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ÇANAKKALE °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • DENİZLİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • MUĞLA °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • ANTALYA °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

  • BURDUR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • HATAY °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Yozgat ve Sivas hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

  • ESKİŞEHİR °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

  • KONYA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

  • NEVŞEHİR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

  • DÜZCE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

  • KASTAMONU °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • ARTVİN °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • SAMSUN °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • TRABZON °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • KARS °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • VAN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • MARDİN °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • SİİRT °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu
