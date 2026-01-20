Rapor yayımlandı: Meteoroloji’den don, buzlanma ve fırtına uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son hava tahminlerine göre İstanbul'da etkili olan kar yağışları megakenti terk ediyor. Kar yerini sağanak yağışlara bırakacak.

Yayımlanan rapora göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yağmur, yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur yağması bekleniyor.

Öğleden sonrası için yağış beklenmezken valiliğin ardından meteoroloji de don uyarısı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bazı bölgelerde yağmur, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri; Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in kuzeyinde yağışların etkili olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmurun etkili olması öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari; Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Muş’un doğusunda kar yağışlarının etkili olması beklenirken; Giresun’un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde etkili olacak kar yağışlarının yoğun olması tahmin edildi.

RÜZGÂR: Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40–60 km/sa) rüzgâr bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Kuvvetli Yağış: Doğu Karadeniz’de yer yer yoğun kar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Doğu Karadeniz’de yer yer yoğun kar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Kuvvetli Rüzgâr: Belirtilen bölgelerde ulaşım ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbir alınmalı.

Belirtilen bölgelerde ulaşım ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbir alınmalı. Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu,

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu