Rapor yayımlandı: Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji’nin 8 Mayıs hava tahmin raporuna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Marmara’nın batısı, Ege’nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 8 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Bolu, Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
- NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
- ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 21°C
Çok bulutlu
- VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
- MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu