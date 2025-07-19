Rapor yok, birinci çok!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ortalama 45 sayfa olarak yayımladığı ve hemen her ayrıntıya yer verdiği LGS Sınavı Raporları’nın 2023 yılı itibarıyla yayımlanmaması, LGS tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. 2023 ve 2024 yıllarında sınava yönelik tek sayfa dahi belge paylaşmayan Bakanlık, tartışmalarla anılan 2025 yılı LGS Sınavı’na yönelik ise üç sayfalık bir rapor açıkladı.

İDDİALARI BİR BİR GÜÇLENDİREN VERİLER

Uzmanların dikkati çektiği hiçbir bilginin bulunmadığı üç sayfalık LGS 2025 Raporu’nda, okul türlerine göre tam puan alan öğrencilerin listesi, birinci sayıları ve soruların ayırt edicilik oranları yer aldı. Veriler, 2025 Yılı LGS Raporu’na yönelik tartışmaların haklılığını ortaya koydu.

Sınavda soruların ayırt edicilik düzeyinin, tam puan alan öğrenci sayısının sınırlı kaldığı yıllara göre daha yüksek olduğu belirlendi. MEB’in verilerine göre, 2018 yılındaki LGS Sınavı’nda yalnızca 18 öğrenci soruların tamamına doğru yanıt verebildi. 2018 yılında, uzmanların belirleyici olduğunu belirttiği sayısal bölümdeki Matematik sorularının ayırt edicilik düzeyinin yalnızca 0,31 olduğu bildirildi.

2025 yılında ise soruların tamamına doğru yanıt veren öğrenci sayısı 719’a yükseldi. Sınavda belirleyici olan Matematik sorularının ayırt edicilik oranının ise 2018 yılının aksine artarak yüzde 0,53 olarak gerçekleştiği ve “Yüksek ayırt edicilik” seviyesine ulaştığı belirtildi.

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TAM PUAN ALANLARIN SAYISI

2018-2025 dönemlerinde gerçekleştirilen LGS sınavlarında tam puan alan öğrencilerin sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 18

• 2019: 565

• 2020: 181

• 2021: 97

• 2022: 194

• 2023: 562

• 2024: 413

• 2025: 719