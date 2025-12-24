Raporda ortaklaşmak zor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor yazım sürecine giriyor. Kuruluşu itibarıyla 20 toplantıyı geride bırakan komisyonun raporunun, Ocak ayının ortalarında tamamlanması bekleniyor. Raporun, sürecin devamı için bir öneri niteliği taşıyacağı ve sürece yönelik genel çerçeve çizmenin ötesinde olmayacağı ifade ediliyor.

Meclis çatısı altında, “Kürt sorununun çözümü” için kurulan komisyonun çalışma süresi, 31 Aralık 2025 tarihinde doluyor. Komisyonun çalışma süresinin alınacak ortak bir karar ile Şubat 2026’nın sonuna kadar uzatılacağı kaydediliyor.

RAPOR OCAK ORTASINDA

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen siyasi partilerin hazırladığı raporların değerlendirilmesi için Meclis’te grubu bulunan ve sürece dahil olan partilerden kurulan heyet çalışmalarında sona geldi. Ortak raporun çerçevesinin, komisyonun yarın gerçekleştireceği toplantıda büyük oranda çizileceği, raporun nihai haline ise Ocak 2026’da ulaşılacağı dile getiriliyor.

Ortak raporda, yasal düzenlemelerle ilgili detaylara yer verilmeyeceği bildiriliyor. Sürecin en merak edilen yasal düzenleme ayağına yönelik önerilere raporda, “Kaba bir tarif ile” yer verilmesi bekleniyor.

YER ALACAK ÖNERİLER

Raporda yer verilmesi beklenen ortak önerilerin ise “PKK’nin tüm unsurları ile tasfiyesi, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik” ve “Sürece yönelik müstakil yasa” olduğu bildiriliyor. CHP başta olmak üzere, komisyondaki muhalefet partilerinin raporlarında yer verdiği, “Demokratikleşme adımları” olarak özetlenen taleplerin ise raporda yer almayacağı ifade ediliyor.

RAPORDA OLMAYANLAR

Bu kapsamda, “Kayyum uygulamasının kaldırılması” uygulamasının da ortak raporda yer bulamayacağı anlatılıyor. Ortak raporda, “Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi” önerisine ise yer verilebileceği konuşuluyor. AYM ve AİHM kararlarının uygulanması yönündeki önerinin de komisyonun ortak raporuna, “AKP’nin itirazı” nedeniyle yazılamayacağı söyleniyor.

Edinilen bilgiye göre, sürecin devamına yönelik kaba tarifler içeren bölümün dışında, büyük oranda AKP ve MHP’nin talepleri doğrultusunda şekillenecek ortak rapora şerh düşülmeyecek. Siyasi partilerin raporları, komisyonda nitelikli çoğunlukla kabul edilecek ortak raporun altına eklenecek. Muhalefete göre, ortak raporun altına eklenecek siyasi partilerin raporları, “Sürecin samimiyeti ile ilgili” kamuoyuna fikir verecek.

GRUBU OLMAYAN PARTİLER RAPORDA YOK

Öte yandan çözüm sürecine ilişkin partilerin ortaya koyduğu rapor tartışmaları komisyon bugün 20. toplantısını gerçekleştirecek. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda 20'nci kez toplanacak.

Komisyonun hazırlayacağı raporun yazımında yer alacak “yazım ekibi” ise önceki gün Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanırken rapor yazım ekibinde yalnızca grubu bulunan partilerden temsilcilerin yer alacağı öğrenildi.

Bu duruma TİP ve EMEP’ten ise tepki geldi. TİP, iktidarın şeffaf olmayan tutumuyla kendi raporlarını ortaklaştırmaya yönelik bir çabanın anlamlı görülmediğinin belirtti. EMEP ise, süreç komisyonunda grubu olmayan partilerin rapor yazım sürecinin dışında bırakılmasına tepki göstererek, Numan Kurtulmuş’un “ayrı görüşme” davetine katılmayacağını açıkladı; bu tutumun antidemokratik olduğunu ve meşrulaştırmayacaklarını vurgulandı.

TUNÇ VE KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞTÜLER

DEM Parti ise ziyaretlerini dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek sürdürdü.

İlk olarak sabah saatlerinde Bakan Tunç ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, görüşmenin ardından kısa bir açıklama gerçekleştirdi. Atılacak yasal adımların önemine dikkat çeken Mithat Sancar, "Bu süreci adalet ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır" dedi.

Yılmaz Tunç ile infazı yakılan hasta hükümlülerin durumunu ve PKK'nin silahsızlanma sürecinde çıkarılacak yasaları görüştüklerini belirten Pervin Buldan ise şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı ile yaklaşık 1.5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir hazırlık yapıldığını görüştük. Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri, infazı yakılan hükümlüler, hasta tutukluların durumu da gündeme geldi. Bununla ilgili görüş ve önerilerimizi de yaptık. Kovid infaz eşitliği meselesinde de bizlere gelen talepleri ilettik. Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konuda yapıcı yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde."

Bakan Tunç’un ardından heyet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

***

ZİYARET SONRASI ÇATIŞMA

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın önceki gün Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı üst düzey temasların ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile hükümet güçleri arasında gece saatlerinde çatışmalar yaşandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde topçu ateşinde iki sivilin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını duyurdu. Suriye Sivil Savunma Ajansı, SDG güçlerinin ajansa bağlı ambulansa açtığı ateş sonucu iki çalışanının yaralandığını açıkladı. Daha önce de çatış malara sahne olan Halep'ten onlarca ailenin kaçtığı bildirildi. SDG'den yapılan açıklamada ise çatışmalarda bir kadının öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmayı hangi tarafın başlattığı kesinlik kazanmadı. Suriye yönetimi ilk olarak SDG'nin saldırdığını bildirirken SDG ise hükümet güçlerinin bir Kürt kontrol noktasına ateş açtığını bildirdi.

Çatışmaların ardından tarafların gerilimin yatıştırılması konusunda mutabakata vardığı duyuruldu. SANA'nın haberine göre Suriye Savunma Bakanlığı, SDG güçlerine yönelik saldırıların durdurulması emrini verdi. Daha sonra SDG'den yapılan açıklamada da, Şam yönetimiyle gerilimin yatıştırılması konusunda yapılan temasların ardından ateşin durdurulduğu bildirildi.