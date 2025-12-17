Raporlar arası makas belirsizliği artırıyor

Politika Servisi

Meclis’te kurulan “çözüm” komisyonun raporlama aşaması devam ederken partiler hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı’na sunmaya başladı. Şu ana dek DEM Parti, MHP, TİP, EMEP ve DSP raporlarını sunarken AKP ek süre istedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “AKP süre istediyse CHP de süre kullanacak” dedi. Raporların hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak sürecin fitilini ateşleyen, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a ilk çağrıyı yapan ve geçen aylarda komisyonun İmralı’ya gitmesini öneren rejim ortağı Devlet Bahçeli’nin partisi MHP’nin hazırladığı rapor ile sürecin diğer önemli aktörlerin DEM Parti’nin raporu arasında uçurum var.

MUĞLAKLIK ARTAR MI?

MHP’nin raporunda güvenlikçi bir yaklaşımla “terörle mücadele” çerçevesi ele alınırken DEM Parti’nin raporunda “Umut hakkı”, “demokratik entegrasyon”, “demokratik Anayasa” gibi beklentiler dile getiriliyor. Bunun yanı sıra TİP ve EMEP’in raporlarında da demokratikleşme adımlarının atılmasına yönelik çağrılar söz konusu. Raporlar arasındaki makasın açılması aynı zamanda sürecin nereye gideceği konusundaki muğlaklığı da derinleştiriyor. Bir yönüyle Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelere odaklı sürecin AKP ve MHP iktidarı tarafından iç siyaseti de dizayn etmek maksadıyla kullanıldığı eleştirileri yükseliyor. Demokratik adımlar atılmadan toplumun sürece nasıl ikna edileceği de merak konusu. Bugüne dek yayımlanan pek çok ankette bilhassa Kürt seçmenin demokratik adımlar görmek istediği anket sonuçlarına yansımıştı.

Partilerin raporlarında yer alan beklenti ve önemli noktalar ise şöyle:

DEM PARTİ

• Barış Dilinin Güçlendirilmesi: Negatif bir söylem çerçevesi içeren “Terörsüz Türkiye” gibi ifadeler geride bırakılarak barış iklimi güçlendirilmelidir.

• Demokratik Entegrasyon Yasası: “Demokratik Entegrasyon Yasası” çıkarılarak “geçiş dönemi yasaları” hayata geçirilmeli ve demokratik siyaset alanı tanınmalıdır.

• Umut Hakkı” ve Öcalan’ın Rolü: Öcalan’ın barış sürecindeki konumu ve hakları “Umut Hakkı” kapsamında değerlendirilmelidir.

• Kadınların Sürece Güçlü Katılımı: Barışın inşası için kadınların sesleri, sözleri ve deneyimleri ile bu sürece aktif katılımını sağlayacak bir perspektif esas alınmalıdır.

• Yasal Düzenlemeler: Barış sürecinin başarısının, demokratik toplum düzeninin güçlendirilmesine bağlı olduğu hakikatinden hareketle “Özgürlük Yasaları” olarak nitelendirdiğimiz bir dizi yasal reform hayata geçirilmelidir.

• Yerel Demokrasi: Gerekli yasal değişiklikler yapılarak merkezi idarenin kayyım atama yetkisi kaldırılmalı; anadilinde eğitim ve hizmet hakkı yasal güvenceye kavuşturulmalı.

• Toplumsal Sözleşme İhtiyacı: Anayasal vatandaşlık ilkesine dayanan, farklı kimlik ve inançları eşit kurucu unsurlar olarak tanıyan, katılımcı ve yerinden yönetimi esas alan Demokratik Cumhuriyet perspektifi güçlendirilmelidir.

TİP

• Türkiye’nin adalet, özgürlük, demokrasi ve eşit yurttaşlık ihtiyacı istisnasız herkes için haktır ve uygulanması bir zorunluluktur.

• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları istisnasız uygulanmalı ve komisyon bu yönde yazılı ortak irade beyanı sergilemelidir.

• Siyasi suç mefhumu bütünüyle bertaraf edilmeli, devlet aygıtı siyasi suç kovuşturmaya yönelik bir araç olmaktan çıkarılmalıdır.

• Kayyumlar derhal kaldırılmalı ve seçilmişler görevlerine iade edilmelidir.

• Başta 'Barış Akademisyenleri' olmak üzere hukuksuz KHK’lerle işsiz bırakılanların görevlerine iadeleri ile geriye dönük haklarının tazmini hemen sağlanmalıdır.

• Anadilinin, eğitim dahil her alanda kullanılması için olanaklar geliştirilmelidir.

• Yerel Yönetimler güçlendirilmelidir.

• Geçici köy koruculuğu lağvedilmelidir.

• Komşu ülke ve halklarla barışçıl bir dış politikada, savaşsız bir bölge ve dünya anlayışında buluşulmalıdır.

• Toplumsal barışın tesisi için adalet, hakikat ve hafıza komisyonları kurulmalı ve bunlar işletilmelidir.

EMEP

• Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması; siyasi hükümlü ve tutukluların serbest bırakılması.

• Kayyım uygulamasına son verilmesi ve seçilmiş belediye başkanlarının görevine iade edilmesi.

• İBB başta olmak üzere, seçme ve seçilme hakkını ayaklar altına alan tutuklu yargılama operasyonlarının durdurulması.

• Cezaevlerindeki hasta mahpusların ve şartlı salıverilme süreleri dolmuş olanların koşulsuz serbest bırakılması.

• KHK’lilerin tüm haklarının iade edilmesi.”

• Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) kaldırılması; Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİHK) başta olmak üzere ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması.

• İnfaz düzenlemelerindeki eşitsizliğin giderilmesi.

• Mevcut yasalardaki ulusal hak ve kimliğe ilişkin eşitsizlik ve inkarın ortadan kaldırılması.

• Ana dilinde eğitim hakkı için yasal düzenleme yapılması.

• Siyasi genel af ile ilgili kanunun çıkarılması.”

MHP

MHP'nin geçen hafta sunduğu 120 sayfalık rapor, süreci "terörle mücadele" çerçevesinde ele alıyor. Metinde demokratikleşmeye yönelik adımlar yer almadığı gibi DEM Parti'nin talepleri arasında yer alan "Kürt kimliğinin anayasal tanınması, anadilde eğitim, anayasanın bazı maddelerinin değişmesi" gibi açılımlara da yer verilmiyor.

Raporda süreç kapsamında PKK'nın silahlarını tam şekilde bırakması, silahların imhası ve bunun güvenlik güçlerince tespit edilmesi, adli teslim ve rehabilitasyon şeklinde veriliyor. Bu aşamalar için "terör örgütünün tasfiyesi ve örgüt üyelerinin yeniden topluma kazandırılması için üç aşamalı özel bir düzenleme yapılması gerekmektedir" denilirken, yasal düzenlemeler için şu ifadelere yer veriliyor:

"Sahadaki durumun (silahların tam olarak teslim ve imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam altında olursa olsun tamamının dağıtılması) devletin emniyet güçleri tarafından tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen teslim olan örgüt elemanı sayısı dikkate alınarak örgütün fiili varlığının sona erdiğinin ilan edilmesi gerekir. Örgüt mensuplarının mutlaka adli bir sürece tabi tutulması gerekir."

MHP'nin raporunda "hukuk normlarının bağlayıcılığı ve bu normların taşıyıcısı olan değerler sisteminin örselenmemesi gerektiği" de belirtilerek, cezaevindeki mahkumların durumlarında iyileştirmenin TBMM'nin bir infaz kanunu değişikliği yapmasıyla mümkün olduğuna yer veriliyor.

Raporda "umut hakkı" ile ilgili olarak ise Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği belirtilerek, "Bu kanun değişmeden koşullu salıverilme değerlendirilmesi yapılamaz" deniliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Feti Yıldız, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada raporun ağırlıklı olarak siyasal değerlendirmeler içerdiğini, hukuki adımların ise belirli koşullara bağlı olduğunu vurguladı.

∗∗∗

İNANCIMIZI KORUYOUZ

DEM Parti İmralı Heyeti, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Ziyaretin ardından gazeteciler, İmralı Heyeti'ne "MHP'nin raporu basında da yer aldı. Özellikle ana dil konusunda ve vatandaşlık tanımı ile ilgili çok keskin bir tutumu vardı. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yöneltti. İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, "Bu konularla ilgili değerlendirmeyi parti kurullarımız yapar. Esas açıklamayı da eş genel başkanlar başta olmak üzere parti sözcülerimiz dile getirir. Bizim raporumuz da zaten ortada. Bu konudaki yaklaşımlarımız da ortada. Bu bir müzakere, siyasal müzakere süreci olarak da anlaşılmalı" yanıtı verdi.