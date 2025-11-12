Raporlar Necip ve Ersin'i doğruladı

Bahis oynadığı iddia edilen oyuncular arasında ismi geçen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'a bahis sitelerinin gönderdiği rapora ilişkin bilgiler ortaya çıktı.

Ersin ve Necip savcılığa suç duyurusunda bulunurken söz konusu bahis sitelerinin gönderdiği rapora göre Necip adına açılan hesapta 50 TL'lik, Ersin adına açılan hesapta ise 30 TL'lik hediye puanıyla kupon yapıldığı tespit edildi.

Gazeteci Murat Özen'in haberine göre söz konusu raporlar, futbolcuların sistemle organik bir bağlantısı olmadığına işaret ediyor. Her iki dosyada da bahis oynama eyleminin “otomatik tanımlanan hediye puan” üzerinden gerçekleştiği, oyuncuların şahsi bilgileriyle bağlantılı herhangi bir finansal hareket bulunmadığı vurgulanıyor.

"VİCDANIMIZ RAHAT"

Futbolcular dün adliyede yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Necip Uysal: "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın."

Ersin Destanoğlu: "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Zorbay Küçük de kendini açıkladı. Böyle isim karalamak en kolaya kaçmak. 1 tane kupon oynanmış, ismini bilmediğim takımlar. Diyecek bir şeyim kalmıyor. O kupon da üye olduktan sonra verilen bonus kuponlardan. Kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış.

Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp ismimizi lekeleme çabasına girilmiş. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmaz. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Bunları böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek durumuna düşürmeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vicdanım rahat"