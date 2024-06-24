Raporlar, ölümlerin göz göre göre geldiğini ortaya koydu: İhmal değil kasıt var

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında ölü sayısı 15’e çıktı. DEDAŞ’ın “Anız yakımı neden oldu” iddiasına karşın Başsavcılığın raporunda, yangının elektrik kaynaklı olduğu kaydedildi. Yangında hayatını kaybedenler için kurulan taziyeye giden Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve AKP’lilere yurttaşlar tepki gösterdi. Bir yurttaş, valinin koruması tarafından darbedildi.

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. DEDAŞ’ın ve resmi kaynakların ‘‘Anız yakımı neden oldu’’ iddiasına rağmen Diyarbakır Başsavcılığı’nın ön raporunda yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da yöre halkının tepkisini desteklerken Mardin Tabip Odası ise hastanelerde yanık tedavi ünitelerinin olmamasını eleştirdi. Öte yandan Diyarbakır'da yangında vefat edenler için kurulan taziyede valiye tepki gösteren S.Ç. adlı yurttaş, valinin korumalarının saldırısına uğradı.

TEKNİĞE UYGUN BİLE DEĞİL

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 15’e yükselirken yangının çıkış nedenine ilişkin tartışmalar sürüyor. Diyarbakır Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada çıkan ön raporda, yangının elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi. Faciaya ilişkin EMO Diyarbakır Şubesi, yangınla ilgili inceleme yaparak rapor hazırladı. Mühendisler, elektrik iletim hatların geçtiği güzergâhlarda yangına karşı bir önlem alınmadığını söyledi.

İncelemelerde şu tespitler yer aldı:

• Yangının çıktığı yerin ekili olduğu anızın olmadığı görülmüş.

• İletim hatları birçok noktada liflenmiş.

• Direkteki OG sigortaları yerinde değilmiş ve bunun yerine iletkenlerle bypass edilmiş.

• OG hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görülmemiş.

• Hatların geçtiği güzergâhlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmamış.

• Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otlar direk dibinde biçilmemiş.

• İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağlar tekniğine uygun yapılmamış.

• Şebekelerin onarımı yapılmadığı teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmamış.

Mardin Tabip Odası, faciayla ilgili hazırladığı ön inceleme raporunu paylaştı. Raporda, Mardin’deki hastanelerde yanık tedavi ünitenin olmamasına tepki gösterilerek “Yangının gece meydana gelmiş olmasının ve bazı yerleşim yerlerine ulaşımın zorluğu gibi sebeplerle karadan müdahalenin yetersiz kaldığı, yangına havadan müdahale edilmemesinin yaşanan kayıpların artmasına sebep olduğu düşünülmüştür" denildi. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının yetersiz olduğu; bunun yeni yangınların çıkması açısından risk ve endişe yarattığı kaydedilen raporda, etkilenen alanlarda kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapıldı. Öte yandan Yurttaşlar ve derneklerden de tepki yağdı. Ordu Çevre Derneği, hükümetin facialardan ders almadığını vurgulayarak kader olmadığı kaydetti.

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RAPORLAR ORTADA

Yangının yaşandığı bölgelerde sivil toplum örgütlerinin incelemeleri devam ederken, geçtiğimiz yılın haziran ayında da Köksalan köyüne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karabudak kırsal mahallesinde de yangın çıktığı ortaya çıktı. MA’nın haberine göre, yangının elektrik direklerinden çıktığına dair tespitler, bilirkişi raporuyla da kayıtlara geçti. Arazi sahipleri, Karabudak’ta çıkan yangına dair DEDAŞ hakkında şikâyetçi oldu. Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Genel Sekreteri Ahmet İnan, bu yıl yangın çıkan bölgedeki sistem ile geçtiğimiz yıl yangın çıkan bölgedeki DEDAŞ sisteminin aynı olduğuna işaret etti. İnan, "Burada göz göre göre gelen bir facia var. Burada artık taksirle ölüme sebebiyet vermek değil olası kast söz konusudur. DEDAŞ'ın sorumluluğu raporlarla, mahkeme kararlarıyla sabit olmasına rağmen bir çözüm üretilmemesi bugün yaşanan ölümlere neden oldu" dedi.

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KORUMA DARBETTİ

Yangında hayatını kaybedenler için de kurulan taziyeleri Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve AKP’li yöneticiler ziyaret etti. Köylüler yangının 'anız yakmaları' nedeniyle çıktığını söyleyen valiye tepki gösterdi. Köylülerin tepkisi üzerine yaşanan tartışma büyürken, taziyede bulunan Ş.Ç. yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almak istedi. Bu sırada valinin korumaları S.Ç.’ye saldırarak, telefonundaki görüntüleri sildi. Tepkilerin artması nedeniyle Vali Su taziye yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Yaşanan arbedede valiye tepki gösteren isimler arasında yer alan ve yaptığı açıklamalar nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (DEDAŞ) hakkında suç duyurusunda bulunduğu İbrahim Eren yaşananları anlatarak “Bunu söylediğimiz için tepki gösteriyorlar. Yaşadıklarımıza rağmen gelip, ‘Devleti karalamayın’ diyorlar. Biz devleti karalamıyoruz, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. DEDAŞ’ın suçlu olduğunu bütün köylüler biliyor” dedi. Valilik ise saldırıyı yalanladı.