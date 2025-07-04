Raporlar teslim edildi

CHP’de, “Halkçılık Programı” adıyla hazırlanacak yeni parti programı için hazırlanan taslak rapor, 3-10 Temmuz tarihlerinde MYK üyelerince ele alınacak. Her bakanlık için ayrı ayrı oluşturulan yol programının MYK’den onay almasının ardından saha çalışmalarıyla sokağın görüşü toplanacak

CHP’nin, “Halkçılık Programı” adı verdiği yeni parti programının taslak çalışmalarında sona gelindi. CHP Genel Başkan Yardımcılarının eğitimden adalete, sağlıktan kültür-sanata kadar sorumlu olduğu alanlardaki çalışmaları, taslak raporda bir araya getirildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, taslak çalışmaları ele almak için CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Gün boyu taslak raporlar üzerinde çalışan MYK üyelerinin, kendi aralarında yapacağı toplantıların 11 Temmuz’a kadar süreceği öğrenildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından CHP’nin Gölge Kabinesi’nde yer alan Genel Başkan Yardımcıları, kendi alanlarında hazırladıkları taslak çalışmaları tüm parti yönetimine sunacak. Parti yönetimi, çalışmalar üzerine yorumlarını paylaşacak. Çalışma, temmuz ayı içinde yapılacak saha çalışması ile yurttaşlarla paylaşılacak. Sahadan toplanan yorumlar da raporlanacak. Sürecin tamamlanması ile “CHP iktidar olduğunda hangi bakanlıkta ne çalışmalar yapmayı hedefliyor?” sorularına yanıt veren ve CHP’nin iktidar vaatlerini anlatan bir program ortaya çıkartılacak.