Raporlu öğretmene bile ek ders yazmış

Yolsuzluk yaptığı için hakkında defalarca suç duyurusunda bulunulan okul müdürünün raporlu öğretmene bile ek ders yazdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Kocaeli’nde bir okulda görev yapan okul müdürünün öğretmenler üzerinden yaptığı ek ders usulsüzlüğünde yeni detaylar ortaya çıktı. Okulda görev yapan öğretmenlerden aldığımız bilgiye göre bu usulsüzlük 10 öğretmen üzerinden yapıldı.

Olay Gölcük Saraylı İlkokulu ve Ortaokulu'nda yaşandı. Öğretmenlerin aktardığı bilgilere göre ilkokulda 2 ortaokulda 8 öğretmen üzerinden bu usulsüzlük gerçekleşti. Yandaş sendika Eğitim Bir-Sen’li olan okul müdürünün daha önce halk eğitimdeyken soruşturma geçirdiğini ifade eden öğretmenler şunları söyledi: “2019’dan beri yaşanıyor. Her ay 10 kişi üzerinden yapmamış. Ay ay değişiklik yapmış. Bir öğretmenimizin durumu fark etmesiyle oluyor. Vergi dilimine girdiğimiz için ek ders eksik yatıyor. Olay 16 Mayıs’ta ortaya çıkıyor. Müdür Iban’dan eksik kalan ücreti yatırıyor. Ancak öğretmen geri gönderiyor. Daha sonra öğretmenler odasında konu açılınca olayın aslı ortaya çıkıyor.”

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi de önceki gün okulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Şube Başkanı Ayda Işık şunları söyledi: “Olay yaşandıktan 3 gün sonra müdür emekli oluyor. Normalde bizim emeklilik sürecimiz en az 1 ay sürer. Bu durum şaibeli. Raporlu öğretmene 80 saat ek ders yazılmış. 22 öğretmen çalışıyor. Açılmış 30 hesap var. Bunları İl Milli Eğitim’in fark etmemesi çok ilginç. Müdür olayı hemen üstüne almış. Bunlar daha fazla şaibe olduğunu gösteriyor. Biz daha büyük bir yolsuzluk olduğunu düşünüyoruz.”

Ayda Işık

Eğitim Sen Kocaeli Şubesi Başkanı

Görüşmeye dair bilgi veren Işık, “Yaşanan olayın sadece okul idarecisiyle sınırlı olamayacağı, İlçe ve İl MEM'deki olası uzantılarının da açığa çıkarılması, kamu kaynaklarının ve eğitim emekçilerinin özlük haklarının yolsuzlukla hoyratça kullanılarak yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmaması açısından oldukça önemlidir. Konuya dair halihazırda yapılmış olan suç duyurusu ve şikayet dilekçelerinin takibi üyelerimizle birlikte Eğitim Sen'in sorumluluğundadır. Tüm üyelerimizden son 1 yıla dair kendi bordrolarınızı ve ek ders hesaplamalarınızı kontrol etmesini de rica ettik. Okullarımızı, kamu kaynaklarını ve eğitim emekçilerinin gelirlerini kirli çıkar ilişkilerine alet etmek isteyenlere karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”