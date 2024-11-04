Raporu onaylanmadı, 5 aydır ilaçsız

İlayda SORKU

İzmir'de yaşayan Gülseren Bolatcan, Mayıs ayında romatizma hastalığının gözüne vurması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’ne başvurdu. Romatizmanın gözde üveit rahatsızlığına yol açması üzerine doktorları Bolatcan'a kortizon tedavisinin yanı sıra Imuran isimli reçeteli ilaç için rapor yazdı. Ancak iddiaya göre, gerekli rapor onaylanmadığı için Bolatcan, ilacına 5 aydır erişemiyor.

Bolatcan, raporunun onaylanmadığı gerekçesiyle iki kez hastane başhekimliğine dilekçe yazdı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikâyette bulundu ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı. Ara ara geçici görme bozukluğu yaşadığını kaydeden Bolatcan, “Hastaneye defalarca gittim. Gittiğimde, ‘Tamam, bugün çıkaracağız raporu’ diyorlar. Sonra aradan 10 gün geçiyor hâlâ raporum onaylanmamış, tekrar gidiyorum. Başhekimliğe dilekçeler yazdım defalarca. Geçen hafta salı günü gittiğimde dediler ki, ‘Biz bu durumu düzeltiyoruz, özür dileriz.’ Kaç gün oldu, ortalıkta rapor yok. Bu nasıl bir vurdumduymazlık, bu nasıl rezillik? Şu an gözüm atak geçiriyor, bunun hesabını kim verecek” dedi.

3 AYRI REÇETE YAZILDI

Göz atakları geçirdiğini belirten Bolatcan, “Romatizma göze vurduğunda gözümde kanlanma ve görme bozukluğu başlıyor. Üveit denen bir hastalık olduğunu söylediler. O yüzden kortizon tedavisi görüyorum, 15 günde bir iğne oluyorum. Ama onlar da yetersiz geldiği için bu ilacı önerdiler. Maalesef raporum aylardır onaylanmadığı için farklı tarihlerde 3 defa reçete yazdılar” dedi. İddiaları sormak üzere görüşmek istediğimiz DEÜ Hastanesi’ne ulaşamadık. Sağlık emekçileri ise raporların onaylanmasının genellikle 4-5 gün sürdüğünü dile getirdi.