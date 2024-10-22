Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyasette tartışma konusu oldu.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrıda, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Öcalan için çağrısı tartışılmaya devam ederken iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkati çeken bir iddia geldi.

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Abdullah Öcalan… Bavullarını hazırla… İmralı’dan Ankara’ya geliyorsun…" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan…



Bavullarını hazırla…



İmralı’dan Ankara’ya geliyorsun… — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) October 22, 2024

Kütahyalı, daha önce yaptığı açıklamada, İmralı’da hapis yatan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, Ankara’da hapse konulmasının devletin ve Türkiye’nin menfaatine bir gelişme olacağını dile getirmişti.

“Bir Mehmetçiğin daha şehit verilmemesi için. Akan kanın tamamen durması için. Silahların ebediyen toprağa gömülmesi için… Amacımız bu. Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da yatması mı devletin daha menfaatine olur, yoksa Ankara'da yatması mı devletin daha menfaatine olur? diye soran Kütahyalı, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Herkese bu soruyu soruyorum. Benim cevabım net. Ankara'da yatması devletin daha menfaatine olur. Türkiye'nin daha menfaatine olur. Bir daha kan akmaması için, silahların toprağa gömülmesi için, PKK'nın silahlarının toprağa gömülmesi için, Ankara'da yatması, Türkiye'nin ve Türk devletinin menfaatine olan seçenektir. Bunu konuşalım. İmralı artık turizme açılsın.”

Kütahyalı bu açıklamalarını içeren videoyu X hesabından, "Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan Ankara’ya bir özel güvenlikli ev hapishanesine nakliyat vakti gelmiştir" ifadeleriyle paylaşmıştı.