Rasim Ozan Kütahyalı'dan Nagehan Alçı'ya tehdit ve hakaret mesajları

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 13 sene evli kaldığı Nagehan Alçı'ya attığı tehdit ve hakaret içeren mesajlar ortaya çıktı. Boşanma dilekçesine giren mesajlarda Kütahyalı'nın Aydın Doğan ve Cavit Çağlar'a da küfür ettiği ve aynı anda birden çok telefon numarası kullandığı da belirtildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2010-2023 arası evli kaldığı Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya ettiği hakaret ve tehdit içeren mesajlar ortaya çıktı.

X sosyal medya hesabı B Yüzü’nün yayınladığı ve boşanma davasına ait olduğu belirtilen dilekçede; Nagehan Alçı, evlilik boyunca Kütahyalı tarafından ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığını, tehdit edildiğini ileri sürdü. Çiftin küçük yaştaki çocuklarının olumsuz etkilenmemesi için çekişmeli açılan boşanma davasının anlaşmalı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

Dilekçede, Alçı'nın can güvenliğinden şüphe ettiği vurgulanırken hakaret ve tehdit mesajlarından örnekler verildi.

Kütahyalı’nın Alçı’ya attığı mesajlardan bazıları şöyle:

'düşük seviyeli başarısız zavallı', 'köpek gibi hizmetçilik ediyorsun', "Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, "Öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

AYDIN DOĞAN VE CAVİT ÇAĞLAR'A DA KÜFÜR

Dilekçede, 28 Mayıs’ta aralarında Nagehan Alçı’nın da bulunduğu pek çok gazetecinin katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakaret mesajları attığı da belirtildi. Kütahyalı’nın küfür ettiği isimler arasında iş insanı ve medya patronu Aydın Doğan ile eski Bakan Cavit Çağlar da yer aldı.

Alçı’nın avukatının verdiği dilekçede, yaşananlar şöyle anlatıldı:

“Yemek davetine katıldığı için hem müvekkile hem de davette bulunan aralarında Cavit Çağlar, Aydın Doğan gibi kamuoyunda tanınmış son derece saygın kişilere ‘sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın, Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o...çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim", "Git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken" demek (yazmak) suretiyle hakaret etmiştir.”

Dilekçede, Rasim Ozan Kütahyalı’nın aynı anda birden çok telefon numarası kullandığı da belirtildi.