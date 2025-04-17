Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı

CHP'ye kayyum atacanacağını iddia eden ve hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, dün sosyal medya hesabından, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" paylaşımını yaptı.

Kütahyalı daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptal ihtimali sıfır" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI

Kütahyalı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Kütahyalı'nın ifadesinin İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.