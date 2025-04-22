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Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Güncel
  • 22.04.2025 15:11
  • Giriş: 22.04.2025 15:11
  • Güncelleme: 22.04.2025 15:17
Kaynak: Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Fotoğraf: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP’ye kayyum atanacak” iddiasını gündeme getiren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırladı.

TRT Haber’in aktardığına göre Kütahyalı’nın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sosyal medya paylaşımının ardından Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesini bu kentte vermişti.

Kütahyalı, ifadesinde "Şehvet ve heyecanla paylaşım yaptım" demişti.

Kütahyalı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalının ifadesi ortaya çıktı: "Şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım"
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