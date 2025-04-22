Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP’ye kayyum atanacak” iddiasını gündeme getiren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırladı.
TRT Haber’in aktardığına göre Kütahyalı’nın ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
Sosyal medya paylaşımının ardından Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesini bu kentte vermişti.
Kütahyalı, ifadesinde "Şehvet ve heyecanla paylaşım yaptım" demişti.
Kütahyalı, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.