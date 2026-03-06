Rasim Ozan Kütahyalı, İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açtığı manevi tazminat davasında verilen karar istinaf incelemesinden geçti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını hukuka uygun bularak başvuruyu reddetti.

KÜTAHYALI NE DEDİ?

Dava, Kütahyalı’nın 26 Mart 2024’te Lider TV’de yayımlanan “Barometre” programında İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle açılmıştı.

Davacı taraf, programda kullanılan sözlerin Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığını ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını savundu.

Dava dilekçesinde, Kütahyalı’nın programda “Her türlü şerefsizliği yapıyorsun”, “Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma” ve “CHP’li delegelere rüşvet dağıttığını raporunu okudum” şeklindeki ifadeleri kullandığı belirtildi.

Davacı vekili, söz konusu ifadelerin internet ve medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığını belirterek, kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı oluştuğunu savundu ve 50 bin TL manevi tazminat talep etti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" SAVUNMASI YAPTI

Davalı taraf ise söz konusu açıklamaların basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Savunmada ayrıca, “Ekrem İmamoğlu’yla da benim artık özel hesabım var” ifadesinin tehdit içermediği ve somut bir zarar tehlikesi oluşturmadığı iddia edildi.

MAHKEME "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" DEDİ

İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin değerlendirmesinde ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının korunması arasında denge kurulması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, talep edilen 50 bin TL yerine 30 bin TL manevi tazminata hükmetti. Tazminatın 26 Mart 2024 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kütahyalı’dan alınarak İmamoğlu’na ödenmesine karar verildi.

İSTİNAFTAN ROK'A KÖTÜ HABER

Karara karşı Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Daire, 30 bin TL’lik manevi tazminat kararını onadı.