Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'ya nafaka ödemediği için hapis cezası almış

Adana merkezli gerçekleşen kara para aklama ve yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan yandaş televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Notbir.com.tr isimli internet sitesinin haberine göre, Rasim Ozan Kütahyalı 2023 yılında boşandığı eski eşi, yandaş televizyon yorumcusu ve köşe yazarı Nagehan Alçı'ya ödemesi gereken nafakayı ödemediği için üç aya kadar "tazyik hapsi" cezasına çarptırıldı.

KÜTAHYALI'NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ, KARAR KESİNLEŞTİ

Habere göre Rasim Ozan Kütahyalı boşandığı eski eşi Nagehan Alçı ve çocuklarına 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında nafakakarını ödemediği için geçtiğimiz aylarda hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. İcra Ceza Mahkemesi’nin Kütahyalı için verdiği mahkûmiyet kararında “2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin nafaka borcunu ödememek suçundan dolayı 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı söz konusu karara itiraz etti. İstanbul 4. İcra Mahkemesi ise itirazı reddetti. İstanbul 4. İcra Mahkemesi’nin itirazı reddetmesinin ardından Kütahyalı’nın aldığı 3 aylık "zorlama hapis cezası" 4 Nisan 2026 tarihinde kesinleşti.

"KASA HESAP" OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Rasim Ozan Kütahyalı, 14 Mayıs'ta yapılan operasyonda İstanbul'daki evinden gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından aktardığına göre ise, dosyada 'şüpheli' konumunda bulunan ve 'kasa hesap' olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapılmış, MASAK incelemesinde, bu isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu belirtilmişti.

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına kasa hesap diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildi.