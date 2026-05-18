Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Kendisine milyonlarca lira gönderen kişileri tanımıyormuş

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan yandaş televizyon programıcısı Rasim Ozan Kütahyalı'nın Emniye'te verdiği 244 sayfalık ifadenin detayları ortaya çıktı.

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik 161 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında tutuklanan Kütahyalı, kendisine isnat edilen suçlamaları reddetti.

MİLYONLARCA LİRA GÖNDEREN KİŞİLERİ TANIMIYORMUŞ

Emniyet'te kendisine, diğer şüphelilerle girdiği para ilişkileri hakkında sorulan tüm sorulara aynı yanıtı veren Kütahyalı, Kendisine milyonlarca lira gönderen kişileri tanımadığını söyledi.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Emniyet'te Kütahyalı'ya hakkındaki suçlamalar şu şekilde aktarıldı:

"'Suç örgütü faaliyeti', '7258 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında yasa dışı bahis oynatma/oynanmasına yer ve imkân sağlama/para nakline aracılık', 'TCK 158/1-f kapsamında bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'TCK 282 kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması.'"

"HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYELİĞİM YOK"

Bu suçlamaların tamamını reddeden Kütahyalı, şu yanıtı verdi:

"TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur burada belirtilen ve bana isnat edilen bu suçlamaların kenarından bile geçmedim. Hayatımda kesinlikle resmi dahil olsa da bahis oynamadım. Tüm hayatım araştırılsın bahis ve kumarın izine rastlanılmaz. Kripto para cüzdanım yoktur. Elektronik para kuruluşları ile ilgili tek bir hesabım ve para onlara para göndermişliğim yok. Bana para gönderen şahıslar problemli ise bunları Mehmet Güneş ve Servet sağlam bilecektir. Ben sadece bana ödenmesi gereken borcun benim hesabıma gelip gelmemesi ile ilgilendim paranın bana kimden geldiğine bakmadım. Servet veya Mehmet'in bir arkadaşı olabileceğini ve bu arkadaşlarından bir alacağının olabileceğini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"

"YAZAR, YORUMCU VE BİREYSEL YATIRIMCIYIM"

Kütahyalı, daha önce kurulmuş veya mevcut olarak herhangi bir şirketi olup olmadığı yönündeki soruyu ise "Böyle ticari işlem faaliyetlerinden çekinirim. Ben yazar, yorumcu ve sadece bireysel bir yatırımcıyım" diyerek yanıtladı.

"OPERASYONUN ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Operasyonu 'haklı' bulduğunu da ifade eden Kütahyalı, "Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde Ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"2009'DAN İTİBAREN MEDYADAN ÇOK İYİ KAZANÇLAR ELDE ETTİM"

Kütahyalı, medyadaki yerinden ve geçmişinden bahsederken ise şöyle konuştu:

"2008 senesinden önce sinema sektöründeydim. 2008 yılından bu yana medyada tanınmış bir köşe yazarı ve Televizyon yorumcusuyum. 2009 yılından itibaren medyadan çok iyi kazançlar elde ettim. Hep yüksek maaşlar aldım ve bu durum medya tarafından bilinir ayrıca medya sektöründe bilinen biriyim."

MAL VARLIĞI

6 otomobile sahip olduğunu belirten Rasim Ozan Kütahyalı, mal varlığını ise şöyle saydı:

Kendime ait 34 TD 4604 plaka sayılı 2009 Madel JAGUAR marka aracım vardır,

81 model klasik model 34 GAS 048 plaka sayılı aracım vardır.

2013 model WV marka CARAVELLA marka 34 TA 9926 plaka sayılı aracım vardır.

2023 model CHERY marka 34 HEM 026 plaka sayılı aracım vardır.

1 adet range Rover marka 34 cnp 217 plaka sayılı araç 1998 model

1 adet range Rover mark 34BTV797 PLAKA sayılı araç 2003 model

Üsküdür Çengelköy ilçesi Sultanmakamı konutlarında yüzde 50’ si tarafıma ait bahçe dublex

Sarıyer İlçesinde bulunan şuan ikamet ettiğim bir adet apartman dairesi

İzmir Göztepe konak ilçesinde bir apartman dairesi

"R.O.K OLARAK BİLİNİRİM"

Kütahyalı, "Lakabınız var mıdır? Çevrenizdeki kişiler size ne diye hitap ederler?" sorusunu "Medya ve siyaset dünyasında ismimin baş harfleri olan 'R.O.K' olarak bilinirim" sözleriyle yanıtladı.

"YÜZDELİK KOMİSYONLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMALAR YAPILIYOR"

Soruşturma kapsamındaki 'yasa dışı bahis' çetesinin elde ettiği paraların aklanması ve hesap hareketlerinden yola çıkarak oluşturulan komisyon metodu ise Kütahyalı'ya sorulan sorularda şu şekilde anlatıldı:

"Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzdelik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzdelik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır."

3 YILDA 192 İŞLEM, 35 MİLYON TL

Rasim Ozan Kütahyalı'ya iki yılda 16,14 milyon TL geldiği, 1,47 milyonun ise başka yerlere gönderildiği, 14,67 milyonun kendisinde kaldığı tespit edildi. Yine MASAK'ın raporlardığı hesap hareketlerine göre kripto kuruluşlarından da Rasim Ozan’a 35,2 milyon aktarıldı ve başka yere gönderilmedi. Ayrıca 2021-24 yılları arasında 192 işlemde 35 milyon 201 bin TL'lik para girişi olduğu, bu kuruluşlara hesabından herhangi bir para çıkışı bulunmadığı tespit edildi.

"KREDİ KARTLARIMA ÇOK BORCUM BİRİKTİ"

Kendisine para gönderen firmaların ve şahısların hiçbirini tanımadığını beyan eden Kütahyalı, hesap hareketleriyle ilgili kendisine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Hiçbir ismi tanımıyorum. 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakımımın tavsiyesi üzerine Sen neden bu kadar faiz ödüyorsun git perpaya kartından para çektir düşük faizle öde bu şekilde kredi kartlarını döndür dedi. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve PERPA'da araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet GÜNEŞ ve Servet (532 485 12 21 nolu hattı kullanır) isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla güven oluştu ve bende kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşana ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet Güneş hariç bir başka bir kimseye para çıkışı olmamıştır."

HER SORUYA AYNI CEVAP

Milyonlarca liralık para alışverişinde bulunduğu kişilerden hiçbirini tanımadığını savunan Kütahyalı, hesap hareketlerinin ve para alışverişlerinin sorulduğu tüm sorulara aynı cevabı verdi ve şunları söyledi:

"İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum. Kredi kartımın ekstereleri incelendiğinde hepsinin tarihsel olarak açıklamaları olacaktır. Bu sayede bu paraların kredi kartımdan çekilen kendi paralarımın olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA’ da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacımda olduğu için bu yönteme başvurdum. Bu işleme benim gibi yüzbinlerce insan başvuruyordu. Ben de bunlardan bir tanesiyim."