Rasim Ozan Kütahyalı röportajı Halk TV'de yayınlanmıştı: 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldı

YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’yı ağırlayan Halk TV’ye, kanalda çalışan gazetecilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Serpil Yılmaz'ın ardından Gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan da kanaldan ayrıldı.

Şule Aydın, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba… Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı. İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik. Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz."

"SÖZ HAKKINI REDDETMENİN HALK TV KÜLTÜRÜNDE YERİ YOK"

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da X hesabındaki paylaşımla program ekibini eleştirerek, “Dün akşam, YouTube kanalımızda yayımlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır” dedi.

Mahiroğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim. Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı. Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum. Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi. Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez. Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır. Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum."

HALK TV PROGRAMCILARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Halk TV YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapılması Halk TV programcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Halk TV’de salı günleri Kayda Geçsin programına çıkan gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, Kütahyalı’nın röportajını eleştirdi.

Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel ise şunları söyledi: "Haftada bir #KaydaGeçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir."

Timur Soykan ise şunları kaydetti: "Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ’cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü."