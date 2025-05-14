Ravago Petrokimya'da grev ilanı asıldı

Petrol-İş Sendikası’na bağlı Aliağa ve Gebze Şubeleri, örgütlü oldukları Ravago Petrokimya’da grev kararını resmen ilan etti. Grev ilanı, sendika yöneticileri, temsilciler ve işçilerin katılımıyla işyeri önüne asıldı.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, Başkan Yardımcıları Gökhan Karataş ve Coşkun Tiktaş ile işyeri temsilcileri Mehmet Yıldız ve Akın Damar, üyelerle birlikte grev ilanını işyeri önünde kamuoyuna duyurdu.

Şube Başkanı Hasan Toptan, grev pankartının asılmasının ardından alanda yapılan yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada işverene net mesaj verdi.

“Bugün bizim düğün günümüz” ifadelerini kullanan Toptan, “Grev kağıdımızı astık, grevimizi ilan ettik. İşverene net çağrımızdır: 17 Haziran sabahı burasını düğün yerine çevireceğiz” dedi.

Toptan, 11 aydır zam alamayan Ravago işçisinin kararlılığını vurgulayarak 20 ve 23 Mayıs tarihlerindeki görüşmelere dikkat çekti. “O tarihlerde taleplerimiz masada olacak. Ya kabul edersiniz ya da 17 Haziran’da burası şenlik yeri olur. Üretim duracak, makineler susacak” şeklinde konuştu.

GREV KAPIDA

“Biz her zaman önce müzakere dedik” diyen Toptan, 23 Mayıs’a kadar masanın açık olduğunu vurguladı. Taleplerin karşılanmaması durumunda grevin kaçınılmaz olduğunu belirten Toptan, şunları söyledi:

“Ravago emekçisinin talepleri karşılanmazsa, 17 Haziran sabahı işçinin hakkını vermeyenlerle hesaplaşacağız. Açıklamalarımızda protestolarımızda sesimizi duymayanlara, bundan sonra inecek şalterlerle, duracak üretimlerle sesimizi duyuracağız. İşçinin hakkını verin, grev kapıda!”

Toptan’ın konuşmasının ardından işçiler halaylar çekerek fabrikalarına geri döndü.