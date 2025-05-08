Ravago’da direniş sürüyor

İzmir Aliağa’da kurulu Ravago Petrokimya tesisinde çalışan işçiler, Ocak ayında başlayan ve sekizinci oturumda tıkanan toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından başlattıkları eylemlerine bugün de oturma eylemiyle devam etti.

İşyeri temsilcisi Akın Damar, yaptığı açıklamada işçilerin ağır ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. “Ev kiraları 20-25 bin lirayı geçti, ortalama 35 bin lira maaşla geçinemiyoruz. Pazara çıkamıyor, kasaba gidemiyor, faturalarımızı ödeyemiyor, çocuklarımıza harçlık veremiyoruz” diyerek yaşanan geçim zorluklarını aktardı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde işveren temsilcilerinin “bütçe yok, zarar ediyoruz, Belçika yönetimine anlatamıyoruz” şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Damar, “Madem siz anlatamıyorsunuz, biz anlatalım. Bu sorumluluğu üzerinizden alalım” dedi. Ravago’nun pandemi ve deprem dönemlerinde üretimi sürdürerek rekorlar kırdığını, şirketin büyümesine katkı sağladıklarını hatırlattı. “Zarar ediyoruz diyerek faturayı bize kesemezsiniz” diye konuştu.

9 İŞÇİ ZEHİRLENECEKTİ

İş güvenliğine de dikkat çeken Damar, 8 ay önce yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 9 işçinin zehirlenme riskiyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. “Canımız pahasına mücadele ettik. Tüm üniteler seferber oldu. Taleplerimizi görmezden gelemezsiniz” diyen Damar, son olarak işverene seslendi: “Ravago işçisi kararlı, Ravago işçisi hazır! Ya taleplerimize kulak verir, masaya öyle gelirsiniz ya da anayasal hakkımız olan grevimizle görkemli bir direnişe şahit olursunuz. Ravago işyerimizde, taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz sürecektir.”