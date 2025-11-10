Ravive kârında 66 kat artış

Kâr hırsı ve denetimsizlik yeni bir iş cinayetine daha yol açtı. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde yaşanan patlamada altı işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerden ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. Yaşananların ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma ile işyeri sahiplerinden Kurtuluş Oransal Yalova’da yakalandı. Aracından valizler çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Şirketin bir diğer sahibi olan İsmail Oransal’ın ise kayıplara karıştığı bildirildi.

KÂR HIRSI

Patlamadan önce işletmeyle ilgili CİMER aracılığıyla “Çocuk işçi” şikâyetinde bulunulduğu ancak şikâyete kayıtsız kalındığı ortaya çıktı. Yaşananlar, “Denetimsizlik ve cezasızlık işçileri ölüme götürdü” yorumlarına neden olurken iş cinayetinde kâr hırsının da etkisini ortaya koyan yeni bir detay tespit edildi. BirGün, şirketin 2022- 2024 döneminde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirdiği kâr tutarlarına mercek tuttu.

8 Haziran 2020 tarihinde Altay Ali Oransal ve İsmail Oransal tarafından toplam 3 milyon TL’lik sermaye ile kuruldu. Şirket, Haziran 2021 ve Temmuz 2024 dönemlerinde olmak üzere iki kere adres değiştirdi. Merkezini İstanbul Ataşehir’e taşıyan şirket, parfüm doldurma tesisini ise Kocaeli Dilovası’na kurdu.

Şirket, 2022 yılında 27 bin 982 TL’lik kâr bildirdi. Şirketin kârı 2023 yılında ise 1 milyon 436 bin 216 TL’ye fırladı. 2024 yılının sonu ise şirket kârının en yüksek seviyeye ulaştığı dönem oldu. Buna göre, şirket 2024 yılının sonu ve 2025 yılı itibarıyla 1 milyar 858 bin 479 TL’lik kâr açıkladı. Şirket kârında 2022-2025 döneminde 66 katlık artış yaşanması dikkati çekti.

CİMER ŞİKÂYETİ

Patlama ve ardından çıkan yangında altı işçinin yaşamını yitirdiği işletmenin çalışanlarının, depodaki koşulların yetersizliği ile ilgili 2024 yılında CİMER’e şikâyette bulunduğu açığa çıkarıldı. Şikâyet dilekçesinde, özetle şunlara yer verildi:

"Kocaeli Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, İş Bankası şubesinin yanı, Vahdet Camii bitişiğinde ismi levhası olmayan, parfüm imalatı ve dolumu yapılan iş yerindeki 15 çalışanın çoğu sigortasız ve iş güvenliksiz çalışmaktadır. İhtiyacı olan kadınlar kovulma tehdidiyle çalıştırılıp 70 TL yemek parası karşılığında, ‘Yemeği kendiniz yiyin’ denilerek sömürülmektedir. Doymaz işyeri sahibini yüce devletimize şikâyet ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim."