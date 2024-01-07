Rawest Araştırma: İmamoğlu'nun DEM ve İYİP'in desteği olmadan da kazanma ihtimali var

Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, yerel seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu'nun DEM ve İYİP'in desteği olmadan da kazanma ihtimali olduğunu belirterek "Sayılara baktığımızda DEM ve İYİ’nin oylarının olmaması kesin kaybettiriyor ama yerel seçimlerde denge ve denklem farklı bir şey" dedi.

Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, yerel seçimlerde DEM ve İYİ parti olmadan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanma ihtimali olduğunu belirtti.

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin aday isimleri de belli olmaya devam ediyor.

Turkey Recap, 21 uzmana 2024’te Türkiye’yle ilgili neler beklediklerini sordu. Sorulara yanıt veren Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, İstanbul seçimine ilişkin belirsizlikleri şöyle sıraladı:

"İstanbul’da bir tarafta yüzde 53’lük, diğer taraftaysa yüzde 47’lik bir havuz var. Bu yüzde 53’ün ne kadarını İmamoğlu’nun alacağını muhalif partilerin tutumu ve adayları belirleyecek. DEM aday çıkaracak mı, çıkaracaksa nasıl bir aday çıkaracak? Sadece aday çıkarmakla mı kalacak, net ve güçlü bir politik kampanya da yürütecek mi? İYİ Parti’nin çıkaracağı aday nasıl bir profilde olacak, Millet İttifakı’ndan oy almak hedeflenecek mi yoksa daha önce CHP’ye oy veren seçmene mi yönelik olacak? Saadet, Gelecek, DEVA partileri AKP’den ne kadar oy alacak? AKP’nin adayı kim olacak?"

TAVŞAN ADAY CHP'YE OY GÖTÜRÜR

Direktör Girasun, yerel seçimlerde denge ve denklemin farklı olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar belirsizlik varken, DEM Parti ve İYİ Parti’nin desteği olmadan da İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanma ihtimali var. Sayılara baktığımızda DEM ve İYİ’nin oylarının olmaması kesin kaybettiriyor" dedi.

Girasun, DEM Parti'nin “tavşan aday” çıkarması durumunda seçmeninin "hiç küçümsenmeyecek oranda CHP’ye oy verebileceğini" ifade etti.

"KÜRTLERDEN OY ALMA ARGÜMANI ZAYIF OLACAK"

Girasun, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın babasının ölümünün ardından Ekrem İmamoğlu'nun cenaze törenine katılmadığını ve taziye mesajı yayımlamaktan çekindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuşuluyor. Herkes biliyor ki, İmamoğlu seçimleri Kürtler sayesinde kazandı. Bu kadar insani bir durumla ilgili açıklama yapmaktan yüksünen, son seçimlerde İYİ Parti’yle beraber görüntü vermiş bir ismin Kürtlerden oy alma konusunda argümanları daha zayıf olacaktır."