Rawest araştırması: İstanbul'da Kürtler İmamoğlu'na oy verecek mi?

Araştırma şirket Rawest, İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenin yerel seçimlerdeki tercihlerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre HEDEP aday çıkarmazsa Kürt seçmenin çoğunluğu Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek.

Rawest Araştırma, İstanbullu Kürt seçmenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerdeki oy tercihlerini araştırdığı raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rawest'in görüştüğü katılımcıların yüzde 54'ü, Ekrem İmamoğlu’nun belediye seçimlerinde aday olması gerektiği kanaatinde. İmamoğlu aday olduğu takdirde kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 52,7, kaybedeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 34,7.

HER ÜÇ SEÇMENDEN BİRİ 'KESİN İMAMOĞLU' DİYOR

Görüşlerine başvuran İstanbullu Kürt seçmenin yüzde 31,4'ü İmamoğlu'na oy vermeyeceğini, yüzde 24,6'sı desteklediği parti aday çıkarmazsa İmamoğlu'na oy vereceğini, yüzde 33,4'ü ise kesinlikle İmamoğlu'na vereceğini belirtti.

YÜZDE 50, HEDEP'İN OY ÇIKARMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDE

İstanbul’da yaşayan HEDEP'li Kürt seçmenlerin yarısı HEDEP'in İstanbul’da aday göstermesini doğru bir karar olarak değerlendirirken bunun yanlış bir karar olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 34.

HEDEP SEÇMENİNİN YÜZDE 70'İ KENDİ ADAYINA OY ATACAK

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'ye oy verdiğini söyleyen Kürt seçmenlerin yüzde 70’i HEDEP'in aday çıkarması halinde partilerinin adayına oy vereceğini söylüyor. Her koşulda İmamoğlu'na oy atacağını söyleyen HEDEP seçmeninin oranı ise yüzde 19.

Rawest'in araştırmasına göre 14 Mayıs’ta gerçekleşen genel seçimlerde İstanbul’da oy kullanan Kürtlerin birinci partisi yüzde 44,4 ile Yeşil Sol Parti olmuştu. AKP ise yüzde 26 oy oranıyla her 4 Kürt seçmenden birinin oyunu almıştı. CHP ise İstanbul’da yaşayan Kürt seçmenlerin yüzde 19'unun oyunu almıştı.