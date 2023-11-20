Raylarda yürürken yüksek hızlı tren çarptı

Kocaleli’nin Dilovası ilçesinde raylarda yürürken yüksek hızlı trenin (YHT) çarptığı Sedat Göremen (48) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle duran YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı.

Körfez ilçesindeki Hereke Tren İstasyonu’ndan İstanbul’a hareket eden yüksek hızlı tren, Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde raylarda yürüdüğü belirtilen Sedat Göremen’e çarptı.

Makinist treni durdururken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ile AFAD ekipleri, yaralanan Göremen’i merdiven ve halatla yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedat Göremen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle durdurulan YHT seferleri, yaklaşık 1 saat sonra yeniden başladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.