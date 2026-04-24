Real Betis - Real Madrid Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Arda Güler Oynayacak mı?

LaLiga’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. 25/26 sezonunun 32. hafta maçında futbolseverlerin gözü hem zirve yarışında hem de Arda Güler’in durumunda olacak.

REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LaLiga 25/26 sezonu 32. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid, 24 Nisan tarihinde karşı karşıya gelecek.

Maç: Real Betis - Real Madrid

Real Betis - Real Madrid Tarih: 24 Nisan 2026

24 Nisan 2026 Saat: 22:00

22:00 Stadyum: Estadio La Cartuja

Estadio La Cartuja Hakem: Cesar Soto Grado

REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis - Real Madrid maçı S Sport 1'de canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı adale problemi nedeniyle Real Betis karşısında sahada olamayacak.

Bu gelişme sonrası futbolseverler özellikle “Arda Güler neden yok?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

LALİGA PUAN DURUMU: REAL MADRİD VE REAL BETİS KAÇINCI SIRADA?

LaLiga’da 32. hafta öncesinde Real Madrid 73 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ev sahibi Real Betis ise 49 puanla beşinci sırada bulunuyor.

REAL MADRİD ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Real Madrid deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Real Betis ise üst sıralardaki yerini korumak adına güçlü rakibi karşısında avantaj arayacak.

LaLiga 32. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma zirve yarışını yakından etkileyecek maçlardan biri olacak. Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması dikkat çekerken, iki takım da kritik mücadelede sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak.