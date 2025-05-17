Real Madrid, 20 yaşındaki stoperi 58 milyon euro'ya kadrosuna kattı

Sezonu beklentilerin altında geçiren İspanyol devi Real Madrid, transfer sezonu başlamadan bir oyuncuyla daha anlaştı.

Real Madrid, 20 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Dean Huijsen'i 58 milyon euro karşılığında transfer etti.

Gazeteci Fabrizio Romano, sözleşmenin hazır olduğunu ve transfer sezonu açılınca imzaların atılacağını yazdı.

20 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Huijsen'i Chelsea ve Liverpool'un da kadrosuna katmak istediği, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun özel olarak istemesiyle Real Madrid'in 58 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer ettiği belirtiliyor.

Futbola Malaga altyapısında başlayan Huijsen, 2021 yılında Juventus'a katıldı ve burada U17 ve U19 takımlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Ocak 2024'te Roma'ya kiralık olarak giden Huijsen 6 aylık sürenin ardından tekrar Juventus'a döndü. Juventus, Huijsen'i geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a sattı.

Premier Lig'de geride bıraktığımız sezon 30 maçta forma giyen Huijsen, 3 gol kaydetti.

Huijsen, Hollanda'nın çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giydi. 2022 Avrupa U17 Şampiyonası'nda Hollanda'nın final oynayan kadrosunda yer aldı.

2024 yılında İspanya U21 takımına çağrıldı ve 2025'te A Milli Takım'a yükseldi.