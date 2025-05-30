Real Madrid, Alexander-Arnold'u açıkladı

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Madrid ekibi, İngiliz sağ bek ile 6 yıllık sözleşme imzalandı.

Arnold'un sözleşmesi 1 Haziran'da bittiği için Real Madrid'in Liverpool'a sembolik bir bonservis bedeli ödeyerek transferi şimdiden açıkladığı ve böylece Arnold'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giymesinin yolunun açıldığı da kaydedildi.

6 yaşındayken Liverpool'un gençlik akademisine gelen Arnold, 20 sene boyunca Liverpool formasını terletti ve başka hiçbir takımda oynamadı.

5 Mayıs'ta takımdan ayrılacağını duyuran Arnold, şu mesajı paylaşmıştı:

"Bunun kolay bir karar olmadığını ve üzerinde çok düşünülmüş ve hissedilmiş bir karar olduğunu söylemek istiyorum. Burada 20 yıl geçirdim, her bir dakikasını sevdim, tüm hayallerimi gerçekleştirdim, burada istediğim her şeyi elde ettim."

Trent Alexander-Arnold, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği toplam 41 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.